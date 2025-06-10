Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 15, 2025

logo el cuco digital

Salud recomienda vacunarse contra el sarampión, un virus altamente contagioso

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Además, exhortó a que lo hagan los adultos debido al crecimiento de casos.

El Ministerio de Salud y Deportes informó que el sarampión es un virus altamente contagioso, que no se resuelve simplemente alejándose de otras personas, ya que permanece en objetos durante dos o tres horas. “Con el COVID, se contagiaba a tres, y en este caso, a catorce o quince”, sostuvo Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones de la provincia.

Es fundamental estar al día con las vacunas obligatorias contra el sarampión. Estas son la Triple Viral (FRP): sarampión, rubéola y parotiditis, esta última, para las paperas.

La FRP se aplica al año de vida y, nuevamente, en cualquier momento durante los veinticuatro meses en que niñas y niños cumplen cinco años. “Esta es una vacuna antigua, segurísima y efectiva”, aseveró la especialista.

En este momento, en Mendoza existen cinco casos detectados en personas viajeras, pero ya se encuentran controlados. Aguilar señaló que lo importante es que las personas nacidas a partir del 1 de enero de 1965 se vacunen, ya que se están incrementando los casos entre adultos. Si no tienen constancia de haber recibido la vacuna, no deben confiar únicamente en lo que afirmen sus familiares, y vacunarse de todos modos. Por su parte, quienes nacieron antes de esa fecha no necesitan la inoculación porque se consideran inmunizados por haber estado expuestos al virus en el pasado.

Por otra parte, se destaca que las personas pertenecientes a la población de riesgo, como embarazadas o personas inmunodeprimidas, no deben vacunarse.

Desde el Departamento de Inmunizaciones informaron que, ante un supuesto caso, el equipo se acerca a los domicilios, verifica las libretas de vacunación de las familias y realiza controles en las casas ubicadas hasta cinco cuadras a la redonda.

Si se confirma un caso, aplican la vacuna para bloquear la propagación del virus. “Ante la presentación de síntomas, para nosotros es sarampión hasta que se demuestre lo contrario. En lo que va del año hemos evaluado 48 casos”, indicó Aguilar.

La población puede vacunarse de lunes a viernes, de 8 a 16, en el Vacunatorio Central (Virgen del Carmen de Cuyo 59, Ciudad), en los centros de salud en sus horarios habituales y en todos los centros asistenciales de la provincia.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Niños de una escuela de San Carlos con urticaria y otros síntomas: sospechan de una intoxicación masiva

Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

El presidente de la CIAT, Juan Roth, fue intervenido quirúrgicamente de forma exitosa y los médicos esperan una evolución favorable

Un ciclista fue sorprendido por dos personas que descendieron de una camioneta y le robaron la bicicleta y las pertenencias

Alerta por VIENTO ZONDA: ya corren fuertes ráfagas en Valle de Uco

El Presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, continúa en cuidados intensivos luego de sufrir una caída de su bicicleta

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO