San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Las acciones forman parte del trabajo preventivo que la Policía de Mendoza sostiene en toda la provincia.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Carlos, realizó maniobras preventivas en barrios y calles del centro departamental, que dejaron como resultado 19 aprehendidos, controles vehiculares y el secuestro de un rodado. Las acciones fueron en conjunto con personal de las comisarías 18 y 41.

Durante las recorridas, el personal patrulló a pie y en móviles, verificando documentación, antecedentes y condiciones de circulación. En total se identificó a 527 personas, de las cuales 16 fueron aprehendidas; dos, por registrar medidas judiciales. Además, los efectivos controlaron 134 vehículos entre autos, motos y colectivos, labraron 37 actas viales y un rodado fue secuestrado.

Otras intervenciones durante los recorridos

Durante las maniobras, la UEP realizó intervenciones que permitieron actuar de inmediato ante situaciones irregulares. En calle Lencinas y carril Casas Viejas, fue aprehendido un joven de 21 años que portaba un arma blanca oculta en la cintura.

Estas tareas se enmarcan en el plan de patrullajes preventivos que la Policía de Mendoza desarrolla de manera permanente en toda la provincia, con el objetivo de reforzar la presencia territorial y anticiparse a hechos delictivos.