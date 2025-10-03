Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Carlos abrió las inscripciones para candidatas a Reina Departamental

Uno de los requisitos es ser mayor de 18 años.

El Municipio de San Carlos informó que se encuentran abiertas las inscripciones para todas aquellas jóvenes mayores de 18 años que deseen ser Reina Departamental.

Los requisitos son: tener domicilio o residencia en el departamento de San Carlos (mínimo dos años) y representar a una entidad intermedia del departamento.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre de 2025. Para más información, comunicarse al 2622 255031 o al correo ceremonialyprotocolosancarlos@gmail.com.

