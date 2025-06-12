San Carlos anuncia espectáculos para las vacaciones de invierno: Seefeld y De Santo actuarán este viernes en La Consulta

La presentación de la obra será este viernes 13 de junio.

El miércoles 11 de junio se realizó la presentación oficial de la Cartelera del Teatro Nacional en La Consulta, junto con la Cartelera Municipal, que ofrecerá espectáculos para toda la familia durante las vacaciones de invierno en el Valle de Uco.

El evento contó con la presencia del intendente municipal, Alejandro Morillas; el director de Cultura, profesor Lucas Corzo; y los actores Damián de Santo y Martín Seefeld, quienes presentaron oficialmente la obra “Una Clase Especial” escrita por Daniel Dátola, dirigida por Manuel González Gil y producida por Javier Faroni. La función se realizará el próximo viernes 13 de junio en el Real Cine Teatro Municipal de La Consulta.

Comprá tu entrada aquí: https://www.entradaweb.com.ar/evento/c2e84a06/step/1

Entre las producciones anunciadas para la temporada invernal se destacan “Enredados, Una Aventura Mágica” y “Burlesque: Muéstrame cómo Eres”, pensadas para el disfrute de todas las familias. Además, se informó que habrá funciones adaptadas para personas con diagnóstico TEA, en un esfuerzo por fomentar un espacio inclusivo.

El intendente Morillas destacó la importancia de estas iniciativas culturales y agradeció a los actores y la productora por su aporte al desarrollo cultural de La Consulta. Por su parte, los protagonistas de “Una Clase Especial” expresaron su entusiasmo por llevar la obra a San Carlos, donde esperan conectar con el público a través del humor y la reflexión sobre la evolución de las relaciones humanas.

Fuente: San Carlos