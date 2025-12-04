Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital

San Carlos aprobó el Presupuesto 2026 con amplia mayoría en el Concejo Deliberante

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La aprobación del presupuesto 2026 asegura la continuidad de políticas públicas orientadas al crecimiento, la inclusión y el desarrollo integral del departamento, reforzando el compromiso de la gestión municipal con la transparencia y la administración responsable de los recursos.

La Municipalidad de San Carlos informa que en la sesión realizada el Jueves 27 de Noviembre, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto Municipal 2026 con una votación de 9 a 1, permitiendo avanzar en la planificación financiera del próximo año.

El presupuesto municipal representa una proyección de los ingresos que se estima que tendrá el departamento durante el año. Se trata de una herramienta fundamental para la administración del gasto público y se compone de dos partes esenciales: una de ingresos y una de erogaciones. Los ingresos representan lo que el municipio estima recaudar durante el año, mientras que las erogaciones reflejan los gastos previstos para el funcionamiento del municipio y el desarrollo de programas, obras y servicios.

El Intendente  Alejandro Morillas destacó la importancia de esta aprobación para garantizar el funcionamiento de todas las áreas del municipio y continuar impulsando obras, programas y servicios esenciales para la comunidad. “Este presupuesto refleja los ingresos y egresos previstos para el próximo año, y nos permite seguir proyectando y trabajando por un San Carlos cada día mejor”, expresó.

Fuente: Municipalidad de San Carlos 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO