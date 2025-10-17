San Carlos avanza con el plan de reencarpetado asfáltico en zonas del departamento

Estas obras no solo mejoraran la transitabilidad, sino que también contribuyen al desarrollo turístico y económico de la región.

Desde la Municipalidad de San Carlos se está llevando a cabo un ambicioso plan de reencarpetado asfáltico. Cabe destacar que el proyecto, que comenzó en el distrito de Pareditas ya se está ejecutando en diferentes zonas de Chilecito, Eugenio Bustos y continuará en distintos puntos del departamento.

El Intendente Alejandro Morillas destacó «la repavimentación del asfalto que se esta llevando a cabo en cada uno de los distritos , busca mejorar la seguridad, la estética ,ofreciendo lugares donde la gente pueda transitar de manera cómoda y segura».

Asimismo el Secretario de Gobierno, Sebastián Garro expresó que «el objetivo es que este reencarpetado asfáltico llegue a cada una de las arterias más deterioradas, lo que no solo implica, proteger y mejorar el asfalto existente, sino también poner a nuestro departamento a tono para recibir al turismo provincial y nacional que nos visita permanentemente»

La Municipalidad de San Carlos invita a los vecinos a seguir el avance de las obras y a colaborar con la iniciativa. La idea es seguir avanzando a paso firme con una infraestructura de calidad y caminos seguros.

fuente: prensa San Carlos