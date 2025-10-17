Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

San Carlos avanza con el plan de reencarpetado asfáltico en zonas del departamento

Estas obras no solo mejoraran la transitabilidad, sino que también contribuyen al desarrollo turístico y económico de la región.

Desde la Municipalidad de San Carlos se está llevando a cabo un ambicioso plan de reencarpetado asfáltico. Cabe destacar que el proyecto, que comenzó en el distrito de Pareditas ya se está ejecutando en diferentes zonas de Chilecito, Eugenio Bustos y continuará en distintos puntos del departamento.

El Intendente Alejandro Morillas destacó «la repavimentación del asfalto que se esta llevando a cabo en cada uno de los distritos , busca mejorar la seguridad, la estética ,ofreciendo lugares donde la gente pueda transitar de manera cómoda y segura».

Asimismo el Secretario de Gobierno, Sebastián Garro expresó que «el objetivo es que este reencarpetado asfáltico llegue a cada una de las arterias más deterioradas, lo que no solo implica, proteger y mejorar el asfalto existente, sino también poner a nuestro departamento a tono para recibir al turismo provincial y nacional que nos visita permanentemente»

La Municipalidad de San Carlos invita a los vecinos a seguir el avance de las obras y a colaborar con la iniciativa. La idea es seguir avanzando a paso firme con una infraestructura de calidad y caminos seguros.

fuente: prensa San Carlos

