septiembre 19, 2025

logo el cuco digital
San Carlos celebró el Día del Maestro con homenajes, música y reconocimiento a la vocación docente

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el homenaje a los docentes jubilados.

La Municipalidad de San Carlos, a través del área de Educación, llevó adelante un cálido festejo por el Día del Maestro el jueves 11 de septiembre. El evento se realizó en el Salón de Eventos “La Bodega” de La Consulta, donde se reunió una gran cantidad de docentes, directivos, el Intendente Municipal Alejandro Morillas, el Secretario de Gobierno Sebastián Garro, la Directora de Educación Jimena Asencio y miembros de la comunidad educativa del departamento.

La jornada comenzó con un mensaje de bienvenida en el que se destacó la importancia de la educación como motor de transformación social. En ese marco, el intendente Dr. Alejandro Morillas brindó un mensaje a todos los presentes, resaltando el compromiso, la vocación y la entrega de quienes día a día trabajan en las aulas de San Carlos. “Un saludo a cada uno de ustedes, porque son muy importantes, son la parte que llevo en el corazón, los niños y la educación es vocación de corazón”, expresó en su mensaje.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el homenaje a los docentes jubilados, a quienes se reconoció por su trayectoria y dedicación en la formación de generaciones de sancarlinos. También se realizó un reconocimiento especial al profesor y director Gustavo Ferreyra, quien, con creatividad y compromiso, ha logrado sostener la continuidad educativa en su institución a pesar de las dificultades edilicias, articulando con distintas entidades del pueblo y garantizando la presencia de los estudiantes.

La celebración incluyó juegos, sorteos, música y baile, generando un clima de alegría y compañerismo entre los asistentes. Los docentes disfrutaron de una tarde distinta, donde además de ser homenajeados, pudieron compartir un espacio de encuentro y recreación.

Fuente: San Carlos 

