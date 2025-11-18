San Carlos celebró la Fiesta de la Tradición con un cierre inolvidable de Destino San Javier

La Municipalidad de San Carlos celebra el éxito de esta segunda noche de la Fiesta de la Tradición, destacando la gran concurrencia de público, el ambiente de alegría y disfrute y el compromiso de los artistas que hicieron posible este encuentro

San Carlos cerró otra edición de la Fiesta de la Tradición, que volvió a reunir a miles de vecinos y visitantes en el Teatro Municipal Neyú Mapú. Con un clima festivo y familiar, la segunda noche ofreció un variado cronograma de artistas locales y regionales que hicieron vibrar al público con música, danza y cultura.

Desde las 19:00 horas, con la apertura de puertas, se presentaron diversos conjuntos musicales y ballets del departamento, quienes desplegaron todo su talento y colorido sobre el escenario, reafirmando la riqueza cultural y el espíritu tradicional de San Carlos.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Destino San Javier, quienes brindaron un espectáculo inolvidable que hizo cantar y emocionar a todos los presentes. La agrupación desplegó su repertorio de grandes éxitos.

Fuente: Municipalidad de San Carlos