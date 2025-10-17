San Carlos celebró la salud y el bienestar en la expo “Verte Bien”

Durante la jornada, se ofreció una variedad de servicios gratuitos, incluyendo electrocardiogramas, control de signos vitales, vacunación, capacitación en RCP, prevención de cáncer de mama, salud sexual y más.

Con un rotundo éxito se realizó la EXPO SALUD «Verte Bien» en el Polideportivo Municipal de Eugenio Bustos. Esta jornada se enmarca en la Semana de la Salud de la Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA), que tiene como objetivo promover la salud integral y el bienestar de la comunidad, a través de diferentes actividades.

Asistieron al evento, el Intendente Alejandro Morillas, acompañado por el Secretario de Gobierno, Sebastián Garro y miembros del Ejecutivo Municipal. También estuvieron presentes el Diputado Provincial Mauricio Torres, el Director Regional de Salud del Valle de Uco, Dr: Paulo González Trigo y autoridades de la UMAZA, como la Vicerrectora Mag. Monica Torrecilla y la Directora de la Sede Valle de Uco ,Lic: Fernanda Figuls.

Además, participaron autoridades de los Hospitales Victorino Tagarelli y Las Heras, diferentes instituciones, áreas sanitarias del Valle de Uco , equipos con sus profesionales, estudiantes de la Universidad y vecinos que acercaron a disfrutar de un encuentro pensado para cuidarse, aprender y compartir en comunidad.

Durante la jornada, se ofreció una variedad de servicios gratuitos, incluyendo electrocardiogramas, control de signos vitales, vacunación, capacitación en RCP, prevención de cáncer de mama, salud sexual y reproductiva, exámenes ortopédicos básicos, agudeza visual, salud bucal y promoción de hábitos saludables. Además, se realizaron actividades de fisioterapia, kinesiología y el Circuito «Verte Bien».

La Expo se destacó por la entrega de la Resolución por parte del Diputado Provincial Mauricio Torres, que declaró el evento de interés legislativo por su valor sanitario y comunitario. La resolución fue recibida por la Mag. Mónica Torrecilla, la Lic. Fernanda Figuls y el Dr. Paulo González Trigo. Así mismo, el Intendente Dr. Alejandro Morillas entregó el Decreto N° 1.562/25, que declara la Expo como evento de Interés Departamental.

