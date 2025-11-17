Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 17, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 17, 2025

logo el cuco digital

San Carlos celebró su fiesta departamental: este lunes se realizará la segunda noche de la Fiesta de la Tradición

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

San Carlos abrió oficialmente el calendario vendimial y celebró este domingo, en el imponente Teatro Municipal Neyú Mapu, su Fiesta Departamental de la Vendimia 2025/2026 titulada “Historia con alma de Tradición y Vendimia”, un homenaje a la esencia sancarlina, sus tradiciones y su inquebrantable vínculo con la cultura del vino.

El espectáculo contó con la participación de artistas locales, músicos, cantantes, actores, actrices y bailarines del Valle de Uco, quienes dieron vida a una puesta en escena cargada de emoción, identidad y memoria colectiva. La velada comenzó con las palabras de los locutores, reconocidos periodistas, que iniciaron la ceremonia con mensajes que resaltaron el orgullo local y la importancia histórica de este año: “Esta tierra, como siempre, hace historia. En los noventa años de Vendimia mendocina, será este departamento el que dará el puntapié inicial en la Fiesta Nacional de la Vendimia”, expresó Laura. “Somos Tradición y Vendimia. Somos un pueblo que siempre late al llegar noviembre”, agregó Coco.

El evento contó con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Alejandro Morillas, junto a su Gabinete; el Subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca; la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes; autoridades provinciales y departamentales; fuerzas de seguridad, y representantes de entidades intermedias.

La flamante soberana para 2026 es Virginia Milagros Gómez Coronel, quien representó a Villa San Carlos con un total de 65 votos. Asimismo, Agustina Muriel Beron Gorrindo, quien representó a Pareditas, fue coronada como Virreina departamental con 61 votos, y en tercer lugar quedó con 59 votos María Guadalupe Pérez Olmos como Embajadora de la Ganadería.

Cabe destacar, que la segunda noche de la Fiesta de la Tradición se llevará a cabo este lunes 17 de noviembre, con el cierre musical a cargo de Destino San Javier.

Fuente: prensa San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Manejaba alcoholizado y en un auto sin papeles: fue detenido en San Carlos

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO