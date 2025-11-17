San Carlos celebró su fiesta departamental: este lunes se realizará la segunda noche de la Fiesta de la Tradición

San Carlos abrió oficialmente el calendario vendimial y celebró este domingo, en el imponente Teatro Municipal Neyú Mapu, su Fiesta Departamental de la Vendimia 2025/2026 titulada “Historia con alma de Tradición y Vendimia”, un homenaje a la esencia sancarlina, sus tradiciones y su inquebrantable vínculo con la cultura del vino.

El espectáculo contó con la participación de artistas locales, músicos, cantantes, actores, actrices y bailarines del Valle de Uco, quienes dieron vida a una puesta en escena cargada de emoción, identidad y memoria colectiva. La velada comenzó con las palabras de los locutores, reconocidos periodistas, que iniciaron la ceremonia con mensajes que resaltaron el orgullo local y la importancia histórica de este año: “Esta tierra, como siempre, hace historia. En los noventa años de Vendimia mendocina, será este departamento el que dará el puntapié inicial en la Fiesta Nacional de la Vendimia”, expresó Laura. “Somos Tradición y Vendimia. Somos un pueblo que siempre late al llegar noviembre”, agregó Coco.

El evento contó con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Alejandro Morillas, junto a su Gabinete; el Subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca; la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes; autoridades provinciales y departamentales; fuerzas de seguridad, y representantes de entidades intermedias.

La flamante soberana para 2026 es Virginia Milagros Gómez Coronel, quien representó a Villa San Carlos con un total de 65 votos. Asimismo, Agustina Muriel Beron Gorrindo, quien representó a Pareditas, fue coronada como Virreina departamental con 61 votos, y en tercer lugar quedó con 59 votos María Guadalupe Pérez Olmos como Embajadora de la Ganadería.

Cabe destacar, que la segunda noche de la Fiesta de la Tradición se llevará a cabo este lunes 17 de noviembre, con el cierre musical a cargo de Destino San Javier.

Fuente: prensa San Carlos