Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 6, 2025

logo el cuco digital

San Carlos cerró la entrega de biocontenedores del ciclo escolar: más de 35.000 estudiantes mendocinos beneficiados

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Más de 35.000 estudiantes de sexto grado, en 874 escuelas, recibieron biocontenedores para observar y comprender el ciclo biológico de la mosca del Mediterráneo y su método de control.

En la Escuela 1-605 Matías Zapiola del departamento San Carlos culminó la entrega de biocontenedores en el actual ciclo académico. Más de 35.000 estudiantes de sexto grado, en 874 escuelas, recibieron biocontenedores para observar y comprender el ciclo biológico de la mosca del Mediterráneo.

Se trata del proyecto que desarrollan en conjunto la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen), con el objetivo de que los estudiantes de sexto grado trabajen la problemática de la mosca del Mediterráneo y la importancia de la sanidad vegetal, en el área de Ciencias Naturales.

Este año se alcanzó a la totalidad de los estudiantes de la provincia de establecimientos públicos, privados, albergues y especiales de la provincia. La propuesta está orientada a la transferencia de saberes y la generación de conciencia en los jóvenes mendocinos y sus familias respecto de la necesidad de proteger el patrimonio agroecológico de Mendoza y su importancia para la economía local.

Los biocontenedores son cajas de cartón que contienen pupas o capullos de moscas del Mediterráneo esterilizadas, producidas en la Bioplanta de insectos estériles de Santa Rosa. Están impresos con información e instrucciones para su utilización y cuentan con una ventana de visualización para que los alumnos realicen un proceso científico de seguimiento, observación y aprendizaje del ciclo biológico de los insectos.

Posteriormente, cuando se produce el nacimiento de las moscas de los frutos dentro de los biocontenedores, los niños las liberan al medio ambiente como herramienta de control para la plaga.

Propuesta pedagógica

La DGE y el Iscamen han logrado sostener y articular en el tiempo una propuesta pedagógica, creativa y de fuerte impacto, que tiene como fin poner en valor el patrimonio fitosanitario de la provincia de Mendoza, como también concientizar sobre la responsabilidad de todos los ciudadanos en materia de sanidad vegetal. El proyecto fue creciendo paulatinamente, año tras año, hasta abarcar a todos los y las estudiantes de sexto grado de la provincia de Mendoza. Al tratarse de una forma de control a través de la interrupción del ciclo biológico y control de la natalidad de insectos plaga, se requieren saberes y capacidades previas para la comprensión de los procesos.

El equipo de profesionales de la DGE desarrolló una propuesta áulica a partir del diseño curricular para trabajar sobre la “Erradicación de la mosca del Mediterráneo”. Hace hincapié en la unidad temática de Medio Ambiente y teniendo en cuenta dos conceptos básicos como son la pedagogía de la pregunta y el aprendizaje basado en proyectos (ABP).

El ABP es una metodología por la cual los estudiantes son activos generadores de conocimiento, en lugar de meros receptores de información. Se busca brindar a los estudiantes el camino para plasmar sus ideas, ya sea a través de medios convencionales o herramientas digitales, para el desarrollo de las capacidades de comunicación, trabajo con otros, pensamiento crítico, resolución de problemas, compromiso y responsabilidad y aprender a aprender.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

Denunció que le robaron 10.000 kilos de ajo, y gracias a un video, la Policía encontró dos camionetas con el cargamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO