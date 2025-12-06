Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 6, 2025

San Carlos convoca a decorar los pinos navideños en cada plaza distrital

Asimismo, se invita a las familias a llevar sus propios adornos, luces, cintas, guirnaldas y detalles para sumar a la decoración de los pinos.

La Municipalidad de San Carlos invita a vecinos y vecinas de todo el departamento a participar de una propuesta especial para dar inicio al espíritu navideño: la decoración comunitaria de los pinos navideños en las plazas distritales del departamento.

La actividad comenzará este sábado 06 de diciembre, desde las 10:00 de la mañana, y se extenderá durante todo el fin de semana. El objetivo es compartir un momento en familia, fortalecer la comunidad y llenar de espíritu festivo nuestros espacios públicos.

Desde el Municipio se destaca la importancia de esta iniciativa que busca promover la participación ciudadana y mantener viva la tradición navideña en cada rincón del departamento.

