octubre 31, 2025

logo el cuco digital
octubre 31, 2025

logo el cuco digital

San Carlos decretó asueto administrativo el 4 de noviembre por el Día de su Santo Patrono y el 253° aniversario del departamento

Cae día martes 04 de noviembre.

El Municipio de San Carlos informó que el intendente Alejandro Morillas del departamento decreta Asueto Administrativo Departamental el día 04 de noviembre del corriente año, con motivo de celebrarse actos en homenaje al Santo Patrono “San Carlos Borromeo” de acuerdo a lo establecido en el decreto n° 709/ 99 del Gobierno de la Provincia y de conmemorarse los 253° años del Aniversario de la Fundación del departamento de San Carlos.

Cabe destacar, que desde el comunicado la Municipalidad insta a la Industria, Comercio, Bancos, DGE y demás actividades privadas y estatales a adherirse a las celebraciones correspondientes.

