San Carlos: denunció que un tipo la manoseó en la calle y su alerta sacó a la luz decenas de otros casos

La joven radicó la denuncia correspondiente y espera que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que el sujeto sería autor de una sería de acosos similares.

En Argentina, además de cometerse un femicidio cada 30 horas, las mujeres siguen siendo víctimas constantes de acosos, abusos y todo tipo de violencia por parte de hombres.

San Carlos, uno de los departamentos que componen el Valle de Uco, no está exento de la violencia machista. En las últimas horas se conoció el caso de una joven que denunció a un sujeto por haberla manoseado en la vía pública. Ella, tras el episodio, hizo un posteo en las redes sociales para alertar a otras mujeres y automáticamente su aviso sacó a la luz decenas de casos similares.

Gimena Gómez relató que el martes cerca de las 18 horas se encontraba en la ciclovía de Eugenio Bustos haciendo ejercicio y que de repente un hombre se le acercó y le tocó la cola. A pesar del miedo que le generó la lamentable situación, se animó a escarchar al denunciado a través de Instagram y Facebook, pero nunca se imaginó que otras vecinas le iban a responder confesándole haber sido víctimas de acosos por parte de la misma persona.

“…la ciclovía es un lugar que frecuento bastante porque me gusta y disfruto salir a caminar, andar en rollers o en bici, ojalá que no vuelva a pasar…. me escribieron muchas chicas contándome diferentes situaciones que habían vivido con esta persona, situaciones similares o peores” expresó Gimena a través de una publicación.

En tanto, respecto a la denuncia realizada, la sancarlina en comunicación con El Cuco Digital dijo: “En realidad primero no sabía qué hacer, así que conté lo que me había pasado en mí trabajo y una compañera me acompañó hasta el Área de la Mujer que funciona en el Centro Cívico de San Carlos, ahí me asesoraron y me contuvieron un montón. Así que fui a la Policía, hice la denuncia y después me hicieron una extracción de información en el celu por los mensajes que él me había mandado después. Y bueno, me van a hacer pericias psicológicas para constatar que lo digo es verdad; está mañana me llamaron para darme el turno”, indicó.

Según comentarios extraoficiales el sujeto padecería una enfermedad mental, y ante ello Gimena manifestó en el mismo posteo “que la denuncia sirva para que las personas que corresponda lo ayuden… Lamentablemente en nuestro departamento ya sufrimos un hecho espantoso con una persona que tenía problemas de salud mental.. espero que nunca pase nada peor con este pibe.. BASTA DE PERMITIR ESTAS COSAS!!”.