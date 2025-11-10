Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Carlos derrotó 2  a 1 Volantes Unidos en la tercera fecha del Regional

Con esta victoria los de la Villa marchan segundos en su grupo con chanches de clasificación.

En el estadio Bicentenario de la Villa Cabecera de San Carlos, los dirigidos por Fabricio Martelosi, recibieron por la tercera fecha del Torneo Regional, a Volantes Unidos del departamento de Malargüe.

En un duelo de necesitados y con la obligación de ganar para seguir con chances propias de una posible clasificación, fue San Carlos, el que se quedó con una victoria clave y trabajada frente al elenco del Sur de la provincia.

El resultado final fue 2 a 1 y con este resultado, el local alcanzó los 3 puntos en el grupo para acomodarse segundo por detrás de Eugenio Bustos. La derrota dejó muy complicado a Volantes Unidos, que ya no depende de sí mismo para una posible clasificación.

Vale recordar que en la zona de tres equipos solo clasifica el que gane la zona.

Posiciones Zona 6

1Eugenio Bustos6
2San Carlos3
3Volantes Unidos0

Próxima fecha

San Carlos vs Eugenio Bustos

Libre: Volantes Unidos

