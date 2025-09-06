San Carlos dio inicio a la Semana Estudiantil 2025 con un desayuno de bienvenida para las candidatas

En los últimos días, las candidatas han participado en capacitaciones sobre diversas temáticas, incluyendo oratoria, turismo del departamento, seguridad ciudadana, entre otras.

Con motivo del comienzo de la Semana Estudiantil 2025, las candidatas estudiantiles disfrutaron de un desayuno de bienvenida en el Albergue Municipal de la Villa Cabecera de San Carlos.

El evento contó con la presencia del Intendente Municipal, Alejandro Morillas, el Secretario de Gobierno Sebastián Garro, el Director de Juventud Matías Guerra, la Directora de Educación Jimena Asencio, la Reina Provincial de los Estudiantes Emma Bordin Giusti y el equipo directivo de las instituciones educativas que acompañaron a sus representes.

El desayuno, que se llevó a cabo en un ambiente cálido y distendido, permitió a las jóvenes intercambiar ideas y compartir sus propuestas para la semana estudiantil. Posteriormente dialogaron con los medios de comunicación, donde cada una de ellas tuvo la oportunidad de presentarse.

El Intendente expresó su satisfacción por la jornada y destacó el entusiasmo de las jóvenes. Señaló que septiembre ofrecerá una variedad de eventos deportivos y espectáculos artísticos, incluyendo la actuación de Valentino Merlo y enfatizó la labor valiosa que se realiza para brindar a los estudiantes un momento de diversión y celebración.

El Director de Juventud y la Directora de Educación destacaron que vienen trabajando en conjunto con los delegados de las instituciones educativas desde hace tiempo, en un ambiente de dialogo y respeto. Además resaltaron el interés y la participación activa en cada actividad propuesta.

Fuente: Prensa San Carlos