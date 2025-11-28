San Carlos dio materiales para fortalecer la cooperativa de la “Escuela Fuerte San Carlos”

Asistieron el Intendente Municipal, Alejandro Morillas, Carlos Guerra , Coordinador de Educación del Municipio; Miguel Funes, a cargo del programa Cooperativas Escolares; junto a directivos, docentes y estudiantes de la institución.

En un evento de reconocimiento al trabajo de la cooperativa escolar de la Escuela N° 4-045 Fuerte San Carlos, se realizó la entrega de materiales gestionados a través de un programa provincial .

Desde el Municipio se subraya el valor de estas iniciativas que promueven la autonomía y el aprendizaje para la vida, generando un fuerte impacto sociocomunitario mediante la articulación entre las escuelas y la gestión municipal. Para ello, se brinda asesoramiento y herramientas fundamentales para el crecimiento y fortalecimiento de cada proyecto.

Miguel Funes, destacó el trabajo de la cooperativa: «Acabamos de participar de una entrega de materiales que hace el programa de la provincia acá en la Escuela Fuerte San Carlos, y hemos aprovechado a hacer un resumen de las actividades que han hecho los chicos, que la verdad que son muy buenas. La cooperativa escolar hizo práctica de vivero, con todos los productos distribuidos y vendidos en eventos escolares.

Fuente: prensa Tupungato