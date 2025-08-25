San Carlos donó un tanque al Vera Peñaloza: es para el riego de plantaciones de la Tecnicatura de Agronomía

El reservorio entregado es fundamental para que los alumnos puedan almacenar agua y así garantizar el riego en el campo experimental, un espacio clave para su formación.

La Municipalidad de San Carlos realizó una importante donación: un tanque de agua al Instituto de Educación Superior N° 9-010 “Rosario Vera Peñaloza”, con el objetivo de fortalecer las prácticas agrícolas de los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Agronomía.

En la entrega estuvieron presentes el Intendente Municipal, Dr. Alejandro Morillas, miembros del ejecutivo municipal, junto a las autoridades del Instituto Vera Peñaloza.

El proyecto se concreta mediante un trabajo articulado entre la Dirección de Servicios Públicos, el Parque Automotor, el Área de Educación y la institución, enfocado en la formación de futuros profesionales con habilidades prácticas.

