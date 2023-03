San Carlos: en un acto colmado de gente, se oficializó la precandidatura de Pannocchia a la intendencia

Lo presentó el senador nacional y precandidato a la gobernación, Alfredo Cornejo.

Luego de su renunciamiento al Municipio, y de que la UCR lo presentará como precandidato en un congreso departamental, este viernes por la noche, en el Centro de la Cultura de Eugenio Bustos, se realizó la presentación oficial de la precandidatura de Silvio Panocchia a la intendencia de San Carlos, de cara a las elecciones PASO el 30 de abril próximo.

Hasta el departamento valletano arribó el senador nacional y precandidato a la gobernación, Alfredo Cornejo para participar del lanzamiento de Pannocchia.

También acompañaron Ulpiano Suarez, Tadeo García Salazar y Gustavo Soto, entre otros funcionarios y dirigentes

Ante un auditorio colmado, los precandidatos fueron recibidos por dirigentes y vecinos del departamento del que es oriundo el senador nacional. En esta oportunidad, Cornejo remarcó que Pannocchia “puede representar lo mejor de San Carlos y lo digo con conocimiento de causa. Su trayectoria no es política como la mía. Es más bien social y económica. Siempre se dedicó a trabajar y a emprender. Eso habla de lo bien que los puede representar, sobre todo en este tiempo de depresión económica y cultural, donde más de uno tiene ganas de bajar los brazos todo el tiempo”.

El precandidato a gobernador también hizo referencia al estado actual de San Carlos al expresar que se ha deteriorado en los últimos años como producto de la mala administración. “Les echan la culpa a otros de los errores propios. Tienen un músculo muy ágil para hablar, pero no para trabajar. Conozco sus cuentas del municipio a la perfección, como la palma de mi mano. Sé lo que les entra del Gobierno provincial y nacional, y estos recursos los han administrado mal, se los han gastado en repartir”, manifestó.

El Centro de la Cultura lleno

En ese sentido recordó que, pese a que las plazas son de injerencia municipal, en el caso de San Carlos, “la plaza de La Consulta la está licitando el Gobierno Provincial con recursos totales del Ejecutivo. Se espera concluir las obras antes de fin de año. Este es el mejor ejemplo de lo mal que están administrando el municipio. Así no sirve a San Carlos”.

“El mejor empleado que tenía este municipio es Silvio Pannocchia. Le ofrecieron un lugar en la Dirección de Promoción Económica, se lo ofrecieron a él, pero sabiendo que es simpatizante de lo que venimos construyendo con los dirigentes que me acompañan hace años en este departamento. Pero no se lo ofrecieron al radicalismo, se lo ofrecieron a él con el objetivo de que sea un empleado público sin ambiciones, sin una mirada que vaya más allá”, sostuvo el precandidato a gobernador.

Además, Alfredo Cornejo aseguró conocer lo que los sancarlinos piden para su departamento al recordar que la gran mayoría no quiere minería ni tampoco mega minería. “Ya lo sabemos y lo entendemos, pero además lo aceptamos perfectamente, porque ningún proyecto de este tipo se debe hacer en un lugar que no hay licencia social, y yo soy garante de eso. Pero también les digo que San Carlos necesita que su poder político hable con su sociedad acerca de los problemas, no que los manipule la deliberación pública”, detalló.

Alfredo Cornejo – Audio El Cuco Digital

Cornejo: “Silvio será un gran intendente” – Audio El Cuco Digital

Por su parte Pannocchia aprovechó la oportunidad para explicar los cinco ejes en los que se basará su propuesta para San Carlos. Mencionó la refuncionalización y orden municipal; la creación de una agencia de Desarrollo Local, la puesta en marcha del Plan Verde para fortalecer el Ambiente, el Desarrollo y Promoción Sostenible del Turismo Rural y Productivo y el Plan de Fortalecimiento de Infraestructura Social y Básica.

En ese sentido, el precandidato a intendente dejó en claro que “esto no es de Silvio Pannocchia. Esto es un proyecto, un trabajo de equipo y estamos consustanciados con llevar adelante programas sumamente realizables en un municipio que está enfermo, que está chocado y que no tiene conducción, ni rumbo. Este diagnóstico lo hice desde adentro y pude ver muchas cosas”.

Silvio Pannocchia – Audio El Cuco Digital