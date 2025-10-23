San Carlos firmó un convenio con provincia: protección hídrica, control ambiental y fin de los basurales

Esta iniciativa no solo busca eliminar focos de contaminación que afectan directamente al agua, un recurso vital y cada vez más escaso, sino también concientizar a la comunidad sobre la importancia de un manejo responsable de los residuos.

La Municipalidad de San Carlos y el Gobierno Provincial firmaron un convenio de cooperación fundamental para proteger los recursos hídricos y el futuro del departamento.

El acuerdo, fue firmado por el Intendente Dr. Alejandro Morillas, con la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Mendoza, liderada por Pablo Rodríguez, y con la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental a cargo de Leonardo Fernández.

El convenio tiene como objetivo erradicar los basurales a cielo abierto que afectan a los cauces aluvionales así como la limpieza y mantenimiento adecuado de las obras hidráulicas.

Una de las medidas más relevantes del convenio es la creación de la Policía Ambiental, que tendrá un papel crucial en la fiscalización y emisión de multas para aquellas personas que incurran en acciones de contaminación.

Al respecto, el Intendente destacó “Cuidar el ambiente es fundamental y eso implica también gestionar adecuadamente los residuos. Queremos lograr un San Carlos limpio y sostenible, para ello necesitamos la colaboración de todos y estar más comprometidos con las generaciones que vienen. Es un trabajo en conjunto.”

Fuente: Prensa San Carlos