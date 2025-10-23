Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital

San Carlos firmó un convenio con provincia: protección hídrica, control ambiental y fin de los basurales

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Esta iniciativa no solo busca eliminar focos de contaminación que afectan directamente al agua, un recurso vital y cada vez más escaso, sino también concientizar a la comunidad sobre la importancia de un manejo responsable de los residuos.

La Municipalidad de San Carlos y el Gobierno Provincial firmaron un convenio de cooperación fundamental para proteger los recursos hídricos y el futuro del departamento.

El acuerdo, fue firmado por el Intendente Dr. Alejandro Morillas, con la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Mendoza, liderada por Pablo Rodríguez, y con la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental a cargo de Leonardo Fernández.

El convenio tiene como objetivo erradicar los basurales a cielo abierto que afectan a los cauces aluvionales así como la limpieza y mantenimiento adecuado de las obras hidráulicas.

Una de las medidas más relevantes del convenio es la creación de la Policía Ambiental, que tendrá un papel crucial en la fiscalización y emisión de multas para aquellas personas que incurran en acciones de contaminación.

Al respecto, el Intendente destacó “Cuidar el ambiente es fundamental y eso implica también gestionar adecuadamente los residuos. Queremos lograr un San Carlos limpio y sostenible, para ello necesitamos la colaboración de todos y estar más comprometidos con las generaciones que vienen. Es un trabajo en conjunto.”  

Fuente: Prensa San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO