San Carlos fue sede de la 11ª fecha de la Temporada de Ruta: Alejandro Durán se consagró ganador

El departamento de San Carlos fue sede de la 11ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, organizada por la Asociación Ciclista Mendocina. La competencia se desarrolló en la localidad de La Consulta, con punto de partida y llegada en la plaza principal, y contó con la participación de ciclistas de distintas categorías provenientes de diversos puntos de la provincia.

La jornada deportiva se desarrolló con punto de partida y llegada en la Plaza de La Consulta, desde donde los corredores iniciaron el recorrido por calle San Martín. El circuito dispuesto para la competencia tuvo una extensión de 15,6 kilómetros, el cual fue recorrido en nueve oportunidades, completando un total aproximado de 140 kilómetros.

El trazado incluyó el recorrido por calle San Martín hacia el norte, empalme con Ruta Nacional 40 vieja, cruce de Chacón y Eugenio Bustos, y retorno por calle Ejército de los Andes hasta reincorporarse nuevamente a San Martín, conformando un circuito exigente y dinámico tanto para los competidores como para el público que acompañó la jornada.

Finalizada la competencia, Alejandro Durán, representante de la Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador de la 11ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026. El podio de la clasificación general fue completado por Germán Broggi, de la Municipalidad de Tupungato, en el segundo lugar, y Daniel Zumer, de la Municipalidad de Guaymallén, en la tercera posición.

Resultados por categoría

Categoría Juveniles

1° Tomás Guerrero

2° Nicolás Crespo

3° Luciano Aveiro

Categoría Master

1° Daniel Zumer

2° Antonio Durán

3° Diego Ferreyra

Categoría Damas

1° Leonela Previley

2° Florencia Bajouht

Categoría Élite

1° Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz)

2° Germán Broggi (Municipalidad de Tupungato)

3° Daniel Zumer (Municipalidad de Guaymallén)

4° Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

5° Nahuel Méndez (Municipalidad de Godoy Cruz)