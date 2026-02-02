Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 5, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 5, 2026

logo el cuco digital

San Carlos fue sede de la 11ª fecha de la Temporada de Ruta: Alejandro Durán se consagró ganador

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Alejandro es representante de la Municipalidad de Godoy Cruz.

El departamento de San Carlos fue sede de la 11ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, organizada por la Asociación Ciclista Mendocina. La competencia se desarrolló en la localidad de La Consulta, con punto de partida y llegada en la plaza principal, y contó con la participación de ciclistas de distintas categorías provenientes de diversos puntos de la provincia.

La jornada deportiva se desarrolló con punto de partida y llegada en la Plaza de La Consulta, desde donde los corredores iniciaron el recorrido por calle San Martín. El circuito dispuesto para la competencia tuvo una extensión de 15,6 kilómetros, el cual fue recorrido en nueve oportunidades, completando un total aproximado de 140 kilómetros.

El trazado incluyó el recorrido por calle San Martín hacia el norte, empalme con Ruta Nacional 40 vieja, cruce de Chacón y Eugenio Bustos, y retorno por calle Ejército de los Andes hasta reincorporarse nuevamente a San Martín, conformando un circuito exigente y dinámico tanto para los competidores como para el público que acompañó la jornada.

Finalizada la competencia, Alejandro Durán, representante de la Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador de la 11ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026. El podio de la clasificación general fue completado por Germán Broggi, de la Municipalidad de Tupungato, en el segundo lugar, y Daniel Zumer, de la Municipalidad de Guaymallén, en la tercera posición.

Resultados por categoría

Categoría Juveniles

1° Tomás Guerrero

2° Nicolás Crespo

3° Luciano Aveiro

 

Categoría Master

1° Daniel Zumer

2° Antonio Durán

3° Diego Ferreyra

 

Categoría Damas

1° Leonela Previley

2° Florencia Bajouht

 

Categoría Élite

1° Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz)

2° Germán Broggi (Municipalidad de Tupungato)

3° Daniel Zumer (Municipalidad de Guaymallén)

4° Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

5° Nahuel Méndez (Municipalidad de Godoy Cruz)

Fuente: prensa San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Accidente fatal en San Carlos: el vuelco de una camioneta deja un hombre fallecido y una mujer herida

Investigan la muerte de una anciana en Tunuyán: se habla golpes y de abuso sexual

Se conoció la identidad del hombre que murió ayer tras un vuelco en San Carlos

La anciana fallecida en Colonia Las Rosas podría haber sido atacada sexualmente por más de una persona

Detectaron trabajo en negro en un establecimiento frutícola de Tupungato

“O canto tonada o no canto nada”: una multitud en el gran cierre del Festival de la Tonada en Tunuyán

Una mujer robó mercadería de un comercio en Tupungato y terminó detenida

Cuenta regresiva para el inicio de Tonada: todo lo que tenés que saber para disfrutar de una gran noche

Un motociclista en terapia intensiva tras accidentarse en San Carlos 

Festival de la Tonada 2026 en vivo: hoy Campedrinos, Lázaro Caballero y muchos otros artistas

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO