Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital

San Carlos fue sede de un encuentro para la gestión tributaria

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La jornada contó con la presencia del Intendente Municipal Alejandro Morillas, el Secretario de Hacienda, Jonathan Uyarte y funcionarios de distintos municipios de la provincia.

El viernes 22 de agosto, San Carlos fue sede de un encuentro clave para la gestión tributaria, con la visita del Consejo Tributario de la provincia para definir estrategias y mejorar la recaudación. La jornada contó con la presencia del Intendente Municipal Alejandro Morillas, el Secretario de Hacienda, Jonathan Uyarte y funcionarios de distintos municipios de la provincia, quienes intercambiaron conocimientos y exploraron soluciones conjuntas para enfrentar los desafíos tributarios.

En el marco del encuentro, se destacó la importancia de incorporar tecnologías de punta para modernizar la recaudación y mejorar la experiencia de los contribuyentes, abordando temas centrales como la automatización de trámites, el uso de plataformas digitales y la simplificación de los procesos.

El Intendente valoró positivamente la presencia del Consejo Tributario en San Carlos, que permitió intercambiar experiencias con otros departamentos de la provincia para adoptar nuevas herramientas tecnológicas destinadas a optimizar la recaudación y el manejo de fondos.

Por su parte, el Secretario de Hacienda de San Carlos destacó que intercambiar ideas con otros municipios es clave para mejorar la gestión, ya que el objetivo principal es trabajar en conjunto a nivel municipal y provincial para optimizar los procesos tributarios del departamento.

El evento concluyó con un firme compromiso de colaboración y fortalecimiento de capacidades con el objetivo de que cada municipio pueda gestionar los recursos de manera óptima.

Fuente: San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO