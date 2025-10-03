San Carlos impulsa el resurgimiento de la Unión Vecinal de La Consulta: hoy tiene más de 70 años de historia

La Municipalidad de San Carlos acompañó esta semana a poner en funcionamiento la histórica Unión Vecinal de La Consulta, una institución que desde hace décadas ha sido un espacio clave para la organización comunitaria y el desarrollo del distrito.

La Unión Vecinal, fundada el 20 de abril de 1952, cuenta hoy con más de 73 años de historia. En su acta fundacional se establecieron principios fundamentales como ser una asociación vecinal y apolítica, defender el progreso del distrito y fomentar el compañerismo entre sus habitantes.

Si bien en los últimos años la institución había quedado inactiva, hoy resurge gracias al compromiso de sus socios y vecinos, y al trabajo en conjunto con la Municipalidad de San Carlos, encabezada por el intendente Dr. Alejandro Morillas y su equipo de gestión.

El Secretario de Gobierno, Sebastián Garro, destacó “la reunión con la Unión Vecinal de La Consulta marca el inicio de un trabajo codo a codo en proyectos que beneficiarán a toda la comunidad”.

Este relanzamiento significa un paso importante para recuperar un espacio de participación ciudadana que históricamente ha sido motor de iniciativas sociales y de progreso en La Consulta.

La Municipalidad de San Carlos continúa impulsando el fortalecimiento de las instituciones locales, convencida de que el crecimiento del departamento se logra a través del trabajo en equipo.

Fuente: prensa San Carlos