San Carlos inaugura el Parque Infantil “Pueblo Mágico de los Niños” y celebra el Día del Niño con múltiples actividades

San Carlos se prepara para celebrar el Día del Niño con una serie de eventos llenos de magia y alegría, diseñados para hacer de esta jornada una experiencia inolvidable para los más pequeños. La propuesta incluye actividades recreativas, espectáculos y espacios especialmente pensados para el disfrute de toda la familia.

El viernes 15 de agosto, a partir de las 11:30 hs, se llevará a cabo la gran inauguración del Parque Infantil “Pueblo Mágico de los Niños”, ubicado en el predio del Parque Raúl Alfonsín, en la zona oeste del distrito de Eugenio Bustos. Este evento, muy esperado por la comunidad sancarlina, marcará el inicio de un nuevo espacio dedicado a la infancia.

El parque será un lugar seguro, inclusivo y accesible de 4500 m², con una amplia variedad de juegos infantiles adaptados a diferentes edades. Contará con senderos integrados, piso antigolpes en las áreas de juego, bancos, mesas, bicicleteros, cestos de residuos, bebederos y cierre perimetral. Además, se han realizado obras complementarias como veredas, espacios para adultos mayores, red de agua, mejoras en la iluminación y sistema de riego, garantizando un entorno cómodo y funcional para todos.

El domingo 17 de agosto, los festejos continuarán desde las 14:00 hasta las 18:30 hs con actividades y atracciones en dos ubicaciones. En el Parque de los Niños, ubicado en el distrito de La Consulta, habrá regalos, juegos y música para compartir en familia. Mientras tanto, en el Parque Raúl Alfonsín, en Eugenio Bustos, el “Pueblo Mágico de los Niños” recibirá al Circo Magenta, que ofrecerá dos funciones a las 14:00 y 16:00 hs, además de juegos y entretenimientos para todos los presentes.

Estos festejos prometen una tarde llena de sonrisas y momentos inolvidables, reafirmando el compromiso con la infancia como pilar fundamental del futuro de la comunidad. La Municipalidad de San Carlos invita a todos los vecinos a sumarse a la inauguración del parque “Pueblo Mágico de los Niños” y a participar de los festejos en los distintos puntos del departamento, en una celebración que busca generar espacios de diversión y unión familiar.

Fuente: Prensa San Carlos 

