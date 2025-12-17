Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 17, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 17, 2025

logo el cuco digital

San Carlos inaugurará un Punto Verde en Casas Viejas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La apertura oficial se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre.

La Municipalidad de San Carlos invita a toda la comunidad a participar de la inauguración del Punto Verde San Carlos, un nuevo espacio dedicado a la gestión responsable de residuos. Este proyecto tiene como objetivo fomentar prácticas de reducción, reutilización, reciclaje y recuperación, promoviendo un estilo de vida más sustentable y comprometido con el cuidado del ambiente.

La apertura oficial se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre a las 10 horas en la localidad de Casas Viejas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

Estos son los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y la Vendimia: hay tarifas especiales para tunuyaninos

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

La historia de Colonia Las Rosas que llegó a TN y ya es famosa en todo el país

Tupungato: mientras dormía y los vecinos intentaban despertarla le robaron la bicicleta

La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

Diseño de indumentaria es la nueva Tecnicatura qué se dictará en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO