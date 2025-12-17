San Carlos inaugurará un Punto Verde en Casas Viejas

La apertura oficial se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre.

La Municipalidad de San Carlos invita a toda la comunidad a participar de la inauguración del Punto Verde San Carlos, un nuevo espacio dedicado a la gestión responsable de residuos. Este proyecto tiene como objetivo fomentar prácticas de reducción, reutilización, reciclaje y recuperación, promoviendo un estilo de vida más sustentable y comprometido con el cuidado del ambiente.

La apertura oficial se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre a las 10 horas en la localidad de Casas Viejas.