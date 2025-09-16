Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 16, 2025

septiembre 16, 2025

San Carlos inicia reencarpetado asfáltico en Pareditas con apoyo provincial y municipal

Esta iniciativa, largamente anhelada por los vecinos, promete impulsar el progreso, fortalecer la seguridad y elevar la calidad de vida en cada área del departamento.

El Departamento de San Carlos ha puesto en marcha los trabajos de reencarpetado asfáltico en Pareditas, marcando el comienzo de un plan integral de mejora vial para el departamento.

El inicio de la obra en Pareditas es fruto de la colaboración entre el gobierno provincial y el municipio, reflejando un trabajo conjunto que busca el beneficio de la comunidad. Las autoridades resaltaron que este proyecto es una muestra clara del esfuerzo compartido, la transparencia en la gestión y el uso responsable de los recursos públicos.

Los trabajos de reencarpetado asfáltico mejorarán sustancialmente la circulación en las calles, beneficiando directamente a los habitantes y favoreciendo el desarrollo local.

Fuente: Prensa San Carlos 

