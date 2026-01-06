San Carlos: la Policía de Mendoza concretó maniobras preventivas con 16 aprehendidos

La Unidad Especial de Patrullaje, junto con personal de las comisarías 18 y 41, llevó a cabo controles y recorridos en barrios y sectores del departamento. Las acciones forman parte de los patrullajes preventivos sostenidos que la Policía de Mendoza realiza de manera permanente en toda la provincia.

En el marco de los patrullajes preventivos sostenidos que despliega en todo el territorio provincial, la Policía de Mendoza realizó en las últimas horas un operativo de control y prevención en barrios y zonas de San Carlos con el objetivo de reforzar la presencia policial y el control en la vía pública.

Durante las maniobras, que incluyeron recorridos a pie y en móviles policiales, el personal controló a 335 personas, de las cuales 16 fueron aprehendidas. Además, se verificaron 91 vehículos entre autos, motos y colectivos y se labraron 19 actas por infracciones viales.

Las acciones incluyeron controles de circulación con el apoyo de tecnología biométrica para verificación de antecedentes y documentación, y estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), en conjunto con personal de las comisarías 18 y 41.