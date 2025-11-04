San Carlos: la policía realizó intensos controles y 20 personas fueron aprehendidas

Los efectivos realizaron patrullajes a pie y con puestos fijos en todo el departamento.

La policía de San Carlos, durante la jornada del lunes, desplegó un fuerte operativo policial en cada rincón del departamento, donde se montaron puestos fijos, móviles y se realizaron patrullajes con patrulleros y a pie por las diferentes calles.

Como resultado de las maniobras realizadas, más de 500 personas fueron identificadas, hubo secuestro de vehículos y se realizaron un total de 25 actas viales. Además, se controlaron colectivos que ingresaban y salían del departamento.

Un total de 20 personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la justicia, algunos presentaban medidas pendientes de resolver.

Dicha acción y trabajo realizado, responde a las órdenes que bajo el Ministerio de Seguridad de la provincia, a cargo de Mercedes Rus, tras la firma de convenio con el Intendente Alejandro Morillas, por el plan integral que refuerza la presencia policial en todo el departamento.

En dichos operativos, trabajó personal de la Unidad Especial de Patrullaje de San Carlos y personal de Comisaría 41 y 18.