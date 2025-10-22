San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

En el marco de las tareas preventivas, la Policía Rural inspeccionó una fábrica y detectó irregularidades en la elaboración de alimentos. Los productos eran distribuidos en un supermercado de Las Heras.

La Policía Rural llevó adelante un operativo en la zona industrial de San Carlos, donde constató que una fábrica dedicada al triturado de tomate elaboraba productos con un nivel de colorante superior al permitido, lo que los hacía no aptos para el consumo humano.

El procedimiento se realizó junto a la Dirección de Fiscalización y Control Tecnológico Agroindustrial y personal de Bromatología, quienes verificaron las irregularidades en la producción. Los alimentos eran comercializados en un supermercado del departamento de Las Heras y fueron decomisados en su totalidad.

Durante la inspección se secuestraron más de 42 mil envases de distintos tamaños y un palet de conserva de ají. Además, se dio intervención al ayudante fiscal de turno y a la Oficina Fiscal de la Comisaría 18.

La acción forma parte del trabajo preventivo que desarrolla la Policía Rural para proteger la producción agroindustrial y asegurar que los alimentos que llegan a la comunidad cumplan con las normas de seguridad alimentaria.

Fuente: prensa Mendoza