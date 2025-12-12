San Carlos lanza su Temporada de Verano 2026 con actividades recreativas para adultos mayores

Entre las actividades hay natación, taller de cocina, mateada y mucho más.

La Municipalidad de San Carlos invita a todos los adultos mayores a participar de la Temporada de Verano 2026, una propuesta pensada para disfrutar, compartir y mantenerse activos durante el verano.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, en el horario de 17 a 19 horas, en el Centro Recreativo “Maria Luisa Idelfonsi de Vila”, ubicado en Calle Toledo y Lencinas, San Carlos.

La programación incluye talleres variados como cocina consciente y saludable, juegos lúdicos, artesanías, expresión corporal y mucho más.

Las personas interesadas podrán inscribirse en las actividades en el Centro Recreativo ubicado en calle Toledo y Lencinas del departamento de San Carlos.

Días y actividades: