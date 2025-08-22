San Carlos lanzó un curso gratuito para mozos: servicio, idiomas y primeros auxilios

La iniciativa tiene como meta capacitar a los participantes con conocimientos prácticos y teóricos que les permitan brindar un servicio de alta calidad en el sector de la hostelería.

La Municipalidad de San Carlos, a través de la Dirección de Empleo e Inclusión Laboral, anunció la apertura de inscripciones para el curso presencial y gratuito “Arte del Servicio: Técnicas y Habilidades para Mozos”, una propuesta formativa que busca profesionalizar el trabajo en el rubro gastronómico y turístico.

El curso se dictará en Mansa Llama, Puente del Río, La Consulta, durante los meses de septiembre y octubre. La capacitación tiene una duración de dos meses y ofrece 25 cupos disponibles para quienes deseen mejorar sus habilidades en atención al cliente y servicio de mesa.

Servicio de mozos: Técnicas de atención al cliente, conocimiento de menú y carta, servicio de mesa y barra, prácticas y simulaciones.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al 2622-255020.