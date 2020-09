San Carlos: le quisieron hacer el cuento del tío, no cayó y alerta a la comunidad

Se trata de una docente del departamento y busca concientizar a los demás vecinos.

Una docente de San Carlos se salvó de ser una nueva víctima del cuento del tío. Mediante una llamada telefónica, un hombre que decía ser abogado del Ministerio de Salud indicó que a la mujer se le había depositado $18.500 en su cuenta bancaria. Ya que los docentes no habían recibido ningún beneficio, aparte del aguinaldo, la vecina rápidamente dio cuenta de que se trataba de un intento de estafa.

En ese sentido, la mujer grabó un audio en WhatsApp pidiendo a padres, madres y compañeros de trabajo que difundan lo que sucedió mediante la comunicación que el sujeto que le pedía que en un lapso de media hora se acercara a un cajero automático para recibir la bonificación.

Claudia, en comunicación con El Cuco Digital, dijo: “Pareciera que tenían datos muy precisos por el tema del aguinaldo, y parece ser que conocían bien la zona donde vivía porque me mencionaba la entidad bancaria más cercana. Esto debe ser por lo que se publicó los nombres de varios trabajadores con este cobro”.

Además, la mujer expresó haber pasado un episodio parecido en otra oportunidad cuando intentaron engañar a su madre bajo un módus operandis similar.

“A mi mamá ya le hicieron el cuento este hace mucho tiempo diciendo que mi hermano se había accidentado y que necesitaban dinero, y luego llamándolo se dio a luz que no había sufrido ningún accidente. Por suerte yo en un momento que respiro y pienso, me doy cuenta que no había aportado datos y ya quería que fuera a terminar un proceso por cajero automático”, contó

“Lo que deseamos es que la comunidad se encuentre atenta a estos tipos de sucesos porque los delincuentes están esperando el momento para robarte”, agregó la mujer.

Recuerde que ante estos hechos y similares automáticamente se debe realizar un llamado al 911 o al número telefónico de la comisaría más cercana.

Contactos telefónicos de Comisarías:

Comisaría 18° San Carlos 02622 45-1416

Comisaria 41° La Consulta 02622 47-0300

Comisaria Vista Flores 65° Tunuyán 02622 49-2101

Comisaría 15° Tunuyan Centro 02622 42-3700

Comisaría 20° Tupungato 02622 48-8590