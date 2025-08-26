Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Carlos: más de 500 familias del loteo Moreno tendrán el agua potable después de años de espera

Esta iniciativa se enmarca en una colaboración mutua entre la Municipalidad de San Carlos y las cooperativas locales.

La Municipalidad de San Carlos ha iniciado las obras de red de agua interna en las cooperativas El Halcón, Tecoa y Yumalá, ubicadas en el Loteo Moreno de la Villa Cabecera de San Carlos. Este proyecto alcanzará una importante cantidad de hogares del loteo.

Esta iniciativa se enmarca en una colaboración mutua entre la Municipalidad de San Carlos y las cooperativas locales. Una vez finalizada esta etapa, se procederá al equipamiento de una perforación existente, una tarea que llevará a cabo en conjunto con la empresa AYSAM.

La obra no solo mejorará el servicio para los residentes del Loteo Moreno, sino que también sentará las bases para un nuevo y mejor servicio de agua para toda la Villa de San Carlos.

La presente acción se suma a otras medidas orientadas al cuidado del recurso hídrico, como la reciente instalación de filtros y bombas en la piscina municipal, lo que evita el vaciado semanal de miles de litros de agua.

El Secretario de Obras Fernando Miranda detalló los avances de la instalación de la red de agua interna, un proyecto que beneficiará a muchos hogares. Según explicó, la iniciativa busca fortalecer el suministro de agua, actualmente proveniente de un pozo municipal en el polideportivo, mediante la colaboración de AYSAM para equipar y electrificar el pozo, garantizando así un servicio esencial para todos los residentes.

El funcionario destacó la importancia de este proyecto, que ha estado estancado por años. Aunque algunas cooperativas han avanzado en la implementación de su red interna, otras no han logrado progresar, lo que obstaculiza el avance de todas. Señaló que los vecinos podrán acceder al servicio en los próximos meses, aunque los plazos dependerán de la documentación necesaria para la conexión.

El Intendente  Alejandro Morillas manifestó su gran satisfacción por el comienzo de la obra, un proyecto largamente anhelado por las 500 familias que residen en la zona.

Para concluir, subrayó que esta obra es el resultado de una gestión articulada entre la provincia y el municipio, con la valiosa colaboración de los vecinos y las cooperativas. Es un gran orgullo saber que, si todo sale según lo planeado, estas familias podrán acceder al servicio de agua corriente y disfrutar de este derecho básico.

Fuente: Prensa San Carlos 

