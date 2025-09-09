Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

IMAGEN ILUSTRATIVA
El robo sucedió durante la noche del lunes en calle El Retiro frente a la Finca Los Manzanos.

Un hombre que se trasladaba en su vehículo por calle EL Retiro, en el Distrito de Eugenio Bustos, sufrió la pinchadura de un neumático y dejó el auto estacionado para ir a reparar la rueda. Al regresar al lugar, se encontró con la desagradable sorpresa que le habían robado las otras tres ruedas.

Además, los delincuentes lograron abrir el rodado y robaron pertenencias del interior. Entre lo sustraído, la víctima denunció una caja acústica con parlantes.

Por el hecho, se realizó la denuncia correspondiente y personal de investigaciones trabaja en el hecho, para intentar recuperar lo robado.

