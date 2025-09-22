San Carlos presenció una jornada vibrante con freestyle, bandas en vivo y el cierre de Valentino Merlo

La banda Talanegra sumó ritmo y color con su música en vivo, mientras que DJ Frannba se encargó de hacer bailar a todos con una selección vibrante de mezclas.

El sábado, el Anfiteatro Neyú Mapú fue escenario de una jornada inolvidable con la realización de la Estudiantina 2025, un encuentro que reunió a cientos de jóvenes, familias y artistas en un ambiente de fiesta y alegría.

El cronograma inició a las 16:00 horas, con la apertura de puertas, para dar lugar a una tarde cargada de propuestas culturales y musicales. La batalla de freestyle marcó el comienzo, despertando la creatividad y el entusiasmo del público. Más tarde, se presentó Pendola Producciones, que aportó su estilo y frescura con un set cargado de energía.

La banda Talanegra sumó ritmo y color con su música en vivo, mientras que DJ Frannba se encargó de hacer bailar a todos con una selección vibrante de mezclas. Finalmente, el esperado cierre estuvo a cargo de Valentino Merlo, quien conquistó al público con su talento, carisma y la calidez que lo caracteriza, desatando la ovación de la noche.

A pesar de las condiciones climáticas, el público disfrutó con entusiasmo cada presentación y acompañó con energía hasta el final de la jornada. Durante la conferencia de prensa, Valentino Merlo destacó su alegría por la respuesta del público, al que describió como entusiasta y cálido. Asimismo, expresó su admiración por San Carlos, remarcando que hacía tiempo no visitaba Mendoza. También dejó un mensaje a los jóvenes, alentándolos a perseguir sus sueños y a nunca dejar de creer en sus proyectos.

Fuente: Prensa San Carlos