San Carlos presente en Mendoza: presentó a su Reina Departamental y promocionó “Vino Vivo” junto al Carnaval

La jornada contó con música en vivo del artista sancarlino Sergio Martínez, presentaciones de bailarines locales con danzas folklóricas y la entrega de productos regionales como orégano, ajo y plantines de albahaca, entre otros productos típicos.

La Municipalidad de San Carlos participó activamente en la Ciudad de Mendoza con un stand institucional donde se realizó la presentación oficial de la Reina de la Vendimia de San Carlos 2026, Virginia Milagros Gómez Coronel, quien representará al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Durante la jornada, vecinos, turistas y mendocinos se acercaron a compartir un momento con la soberana, tomarse fotografías y conocer más sobre la identidad y tradiciones sancarlinas. La Reina de Junín 2026, Mara Lizana Muñoz, también visitó el espacio para acompañar a Virginia en esta importante experiencia.

El stand contó con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Alejandro Morillas; el Intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; la presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa; y el Director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado para fortalecer la promoción turística del departamento en el marco vendimial.

En el espacio también se promocionó el evento “Vino Vivo”, una propuesta organizada por la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción de San Carlos junto a La Consulta Pueblo del Vino, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Carlos. La invitación es para este domingo 15 de febrero, desde las 19 hs, en la Plaza San Martín de La Consulta, donde bodegas locales ofrecerán degustaciones, sabores regionales y una experiencia pensada para disfrutar al aire libre.

Además, el fin de semana largo continuará con los festejos de Carnaval, que se desarrollarán el día lunes 16 de febrero, ofreciendo una nueva propuesta cultural y recreativa para vecinos y visitantes.

Fuente: prensa San Carlos