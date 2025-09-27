Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

logo el cuco digital

San Carlos recibió la segunda jornada de “Tango por los caminos del vino” en la Bodega Alfa Crux

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El encuentro contó además con la presencia de turistas y vecinos del departamento que no sólo disfrutaron de la música sino también de una experiencia con degustación de vinos.

En el marco de una nueva edición de Tango por los caminos del vino, el día de ayer, 25 de septiembre, se desarrolló en nuestro departamento de San Carlos la segunda jornada de este prestigioso encuentro cultural que año a año recorre escenarios de toda la provincia.

Organizado por el Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, junto con los municipios y el sector privado, el festival tiene como objetivo difundir el género y acercarlo a diferentes comunidades, combinando música y patrimonio en espacios únicos.

En esta oportunidad, San Carlos fue anfitrión de una velada especial que se realizó en la Bodega Alfa Crux, un escenario donde arte y naturaleza se fusionaron para dar lugar a un espectáculo inolvidable.

La jornada incluyó las palabras de bienvenida, que invitaron al público a disfrutar de la riqueza cultural de este evento y a vivirlo como un verdadero homenaje a la música, a la tierra y a la identidad mendocina.

El show estuvo a cargo del ensamble Tango XXL, conformado por Clara Arnulphi (voz), Isidro Enrique Norberto Bazán (teclado) y los bailarines Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito, quienes brindaron una propuesta artística cargada de emoción y excelencia.

Fuente: Prensa San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO