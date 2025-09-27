San Carlos recibió la segunda jornada de “Tango por los caminos del vino” en la Bodega Alfa Crux

El encuentro contó además con la presencia de turistas y vecinos del departamento que no sólo disfrutaron de la música sino también de una experiencia con degustación de vinos.

En el marco de una nueva edición de Tango por los caminos del vino, el día de ayer, 25 de septiembre, se desarrolló en nuestro departamento de San Carlos la segunda jornada de este prestigioso encuentro cultural que año a año recorre escenarios de toda la provincia.

Organizado por el Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, junto con los municipios y el sector privado, el festival tiene como objetivo difundir el género y acercarlo a diferentes comunidades, combinando música y patrimonio en espacios únicos.

En esta oportunidad, San Carlos fue anfitrión de una velada especial que se realizó en la Bodega Alfa Crux, un escenario donde arte y naturaleza se fusionaron para dar lugar a un espectáculo inolvidable.

La jornada incluyó las palabras de bienvenida, que invitaron al público a disfrutar de la riqueza cultural de este evento y a vivirlo como un verdadero homenaje a la música, a la tierra y a la identidad mendocina.

El show estuvo a cargo del ensamble Tango XXL, conformado por Clara Arnulphi (voz), Isidro Enrique Norberto Bazán (teclado) y los bailarines Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito, quienes brindaron una propuesta artística cargada de emoción y excelencia.

Fuente: Prensa San Carlos