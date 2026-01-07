Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Carlos: regresó a su casa y descubrió el faltante de una suma millonaria

El hecho ocurrió en la localidad de Pareditas.

El día de ayer a las 21: 45 horas un importante robo de dinero en efectivo fue denunciado en una vivienda ubicada en Ruta 40 km 3100, callejón comunero, en la localidad de Pareditas, departamento de San Carlos.

La víctima,  es una mujer de 27 años, informó que al regresar a su domicilio constató el faltante de $800.000 en efectivo que se encontraba guardado en un placard, además de $400.000 que estaban dentro de una cartera perteneciente a su abuela.

Según el parte policial, la vivienda no presentaba signos de violencia y tenía varias ventanas abiertas al momento del hecho. La Ayudante Fiscal ordenó las actuaciones de rigor y la intervención del personal de Investigaciones. Sin embargo, el trabajo de Policía Científica y de los canes arrojó resultados negativos debido a la contaminación del lugar.

