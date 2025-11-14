Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital

San Carlos reprogramó su Fiesta de la Vendimia y Tradición: qué pasará con quienes compraron entradas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El día lunes se realizará la segunda noche de la Fiesta de la Tradición. Todos los detalles.

Debido a las inclemencias meteorológicas estimadas para hoy por tormentas de fuerte intensidad en Valle de Uco, desde el Municipio de San Carlos informaron que se reprogramaron las actividades previstas para este viernes y mañana sábado.

En consecuencia, la Fiesta de la Vendimia Departamental se realizará el domingo 16 de noviembre, junto a la primera noche de Tradición, que contará con la participación de la banda invitada Amar Azul. Por su parte, el lunes 17 de noviembre se llevará a cabo la segunda noche de la Fiesta de la imagen, con el cierre musical a cargo de Destino San Javier.

Cabe destacar que las personas que han comprado su entrada para la primera noche de Tradición podrán utilizarla para asistir a la segunda noche de Tradición, que se celebrará el lunes 17 de noviembre. Es decir, que la entrada con la descripción Amar Azul será válida para disfrutar del show de Destino San Javier.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

El padre y su hija que tienen botulismo en Tunuyán continúan en terapia intensiva con una evolución favorable

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO