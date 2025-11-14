San Carlos reprogramó su Fiesta de la Vendimia y Tradición: qué pasará con quienes compraron entradas

El día lunes se realizará la segunda noche de la Fiesta de la Tradición. Todos los detalles.

Debido a las inclemencias meteorológicas estimadas para hoy por tormentas de fuerte intensidad en Valle de Uco, desde el Municipio de San Carlos informaron que se reprogramaron las actividades previstas para este viernes y mañana sábado.

En consecuencia, la Fiesta de la Vendimia Departamental se realizará el domingo 16 de noviembre, junto a la primera noche de Tradición, que contará con la participación de la banda invitada Amar Azul. Por su parte, el lunes 17 de noviembre se llevará a cabo la segunda noche de la Fiesta de la imagen, con el cierre musical a cargo de Destino San Javier.

Cabe destacar que las personas que han comprado su entrada para la primera noche de Tradición podrán utilizarla para asistir a la segunda noche de Tradición, que se celebrará el lunes 17 de noviembre. Es decir, que la entrada con la descripción Amar Azul será válida para disfrutar del show de Destino San Javier.