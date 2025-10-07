Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Carlos: se encuentra disponible el pago de boletas web

A través de la Resolución 630/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se renovó la convocatoria que abrirá próximamente.
El objetivo de esta medida es simplificar el proceso de pago, permitiendo a los contribuyentes utilizar la herramienta financiera que les resulte más cómoda y habitual, sin la necesidad de trámites adicionales.

La Municipalidad de San Carlos continúa modernizando sus servicios para los contribuyentes. A partir de ahora, se encuentra disponible la opción de pago con QR 3.0 en todas las boletas emitidas a través de la web sancarlos.gob.ar

Esta importante actualización significa que los vecinos podrán abonar sus tasas, servicios e impuestos municipales utilizando cualquier billetera virtual. Esto incluye plataformas como Mercado Pago, BNA+, Modo, Ualá, Naranja X, y todas las billeteras digitales de los bancos adheridos al sistema.

La incorporación de la tecnología QR 3.0 amplía significativamente las facilidades de pago, brindando un servicio más ágil, moderno y accesible para toda la comunidad de San Carlos.

