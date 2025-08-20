Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 20, 2025

logo el cuco digital

San Carlos: se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Manipulación de Alimentos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La asistencia es obligatoria para ambos días.

La Municipalidad de San Carlos informó que ya están abiertas las inscripciones para el curso de Manipulación de Alimentos. La capacitación se dictará los días 28 y 29 de agosto, de 8:30 a 12:00, en el Centro Cívico del departamento.

Las personas interesadas deberán asistir con fotocopia del DNI.

Inscripciones:

https://staging.simpletask.ar/#/public/forms/7d2d99af-02c1-4b1f-ae19-5877d7620d8c

2 respuestas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Durante el fin de semana, la Policía Vial realizó 198 multas en Valle de Uco: 60 fueron por no tener la RTO

Comienza el juicio contra Cristóbal Almendra, está acusado de asesinar a su propio hijo en La Consulta

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO