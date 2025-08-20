San Carlos: se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Manipulación de Alimentos

La asistencia es obligatoria para ambos días.
La Municipalidad de San Carlos informó que ya están abiertas las inscripciones para el curso de Manipulación de Alimentos. La capacitación se dictará los días 28 y 29 de agosto, de 8:30 a 12:00, en el Centro Cívico del departamento.
Las personas interesadas deberán asistir con fotocopia del DNI.
Inscripciones:
https://staging.simpletask.ar/#/public/forms/7d2d99af-02c1-4b1f-ae19-5877d7620d8c
Buenos días cuanto es el costo del curso estoy interesado en hacerlo
