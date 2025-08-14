Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 16, 2025

agosto 16, 2025

San Carlos se prepara para la Maratón Área Sanitaria 2025: deporte, solidaridad y comunidad

IMAGEN ILUSTRATIVA
La inscripción es un alimento no perecedero o un juguete.

El próximo 5 de octubre se realizará la Maratón Área Sanitaria 2025 en La Consulta, San Carlos, con salida y llegada en el predio de la plazoleta frente al Centro de Salud N.º 101. La jornada comenzará a las 08:00 con la acreditación de participantes, mientras que la largada está prevista para las 10:00.

El evento contará con tres modalidades para todos los niveles: una caminata recreativa de 2 kilómetros, una carrera participativa de 5 kilómetros y una carrera competitiva de 10 kilómetros. La inscripción no tiene costo económico, pero se solicita la donación de un alimento no perecedero o un juguete, que deberá entregarse el mismo día de la maratón.

