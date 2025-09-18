San Carlos tiene nueva Reina de los Estudiantes, Ana Paula Leguizamón es la nueva soberana departamental

Ayer miércoles se llevó adelante la Farándula Estudiantil y la elección de la Reina de los Estudiantes, reprogramada por el Zonda el domingo. En una fiesta cargada de color, lo estudiantes ya tienen a los ganadores del tradicional evento de carros, y a su nueva soberana estudiantil.

En el marco de la Semana Estudiantil 2025, este miércoles 17 de septiembre se desarrolló en Eugenio Bustos, en el Parque Uco, la esperada Farándula Estudiantil, un evento que reunió a miles de vecinos ,familias y estudiantes en una jornada marcada por el entusiasmo, la creatividad y la alegría juvenil.

Las escuelas secundarias del departamento participaron con sus carros alegóricos, que desplegaron temáticas culturales, sociales y tecnológicas, convirtiéndose en verdaderas muestras de dedicación, esfuerzo y talento colectivo. Cada carro fue especial y transmitió la pasión de sus protagonistas, recibiendo el aplauso y la ovación del público que acompañó con entusiasmo a lo largo del recorrido.

Resultados de la competencia de carros

1°puesto:Colegio Nuestra Señora del Huerto–177puntos

2°puesto:Colegio San Juan Bosco –174puntos

3°puesto:Escuela Ingeniero Miguel Natalio Firpo–173puntos

Las reinas estudiantiles, representantes de cada institución, también fueron protagonistas de la noche, compartiendo con la comunidad su entusiasmo y orgullo por representar a sus escuelas .La participación activa de los jóvenes convirtió a la Farándula en una verdadera fiesta de color, música y alegría.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la proclamación de Ana Paula Leguizamón, de la Escuela Ingeniero Miguel Natalio Firpo, de 16 años, como la nueva Reina de los Estudiantes de San Carlos2025, tras obtener 22 votos en la elección. Ana Paula presentó su proyecto “Corazones en Acción”, una iniciativa que nace desde su historia personal y busca unir generaciones a través de la interacción entre jóvenes y adultos mayores. La propuesta promueve compartir tiempo, sonrisas y aprendizajes, resaltando que todos merecen sentirse escuchados, acompañados y amados. Con juegos, talleres y momentos únicos, este proyecto construye un puente de cariño y comunidad, donde la juventud se encuentra con la sabiduría de la vida.

La flamante soberana recibió sus atributos de manos de Emma Bordin Giusti, Reina Provincial de los Estudiantes, en un emotivo tras paso que simboliza la continuidad y el compromiso de la juventud sancarlina.