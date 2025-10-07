Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 11, 2025

octubre 11, 2025

San Carlos tomará medidas con las personas que tiren basura en espacios públicos: hay un número para denuncias

La imagen fue tomada apenas 20 minutos después del paso del camión recolector.

Desde la Municipalidad de San Carlos a través de un posteo en redes sociales destacaron la la falta de compromiso de algunos ciudadanos con la limpieza del departamento. “Estos Actos de descuido afectan la convivencia y el esfuerzo que todos hacemos para mantener un San Carlos limpio y ordenado”, afirmaron.

“Tomaremos medidas más firmes y aplicaremos multas más severas, porque creemos que el respeto por nuestro entorno empieza por cada uno de nosotros”, señalaron.

Si ves situaciones como esta, comunícate al 2622- 249224 para realizar tu denuncia.

Una respuesta

  1. Hola, me parece perfecto, muchas gente tira basura en las calles, yo tránsito la calle ancha que va al Catedral y eh visto de noche gente con camionetas importantes tirando basura.

    Responder

