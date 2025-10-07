San Carlos tomará medidas con las personas que tiren basura en espacios públicos: hay un número para denuncias

La imagen fue tomada apenas 20 minutos después del paso del camión recolector.
Desde la Municipalidad de San Carlos a través de un posteo en redes sociales destacaron la la falta de compromiso de algunos ciudadanos con la limpieza del departamento. “Estos Actos de descuido afectan la convivencia y el esfuerzo que todos hacemos para mantener un San Carlos limpio y ordenado”, afirmaron.
“Tomaremos medidas más firmes y aplicaremos multas más severas, porque creemos que el respeto por nuestro entorno empieza por cada uno de nosotros”, señalaron.
Una respuesta
Hola, me parece perfecto, muchas gente tira basura en las calles, yo tránsito la calle ancha que va al Catedral y eh visto de noche gente con camionetas importantes tirando basura.