San Carlos: tras investigar, advierten que el segundo auto no estaría involucrado en el accidente fatal

El hombre que falleció, de 58 años, habría sido solo atropellado por un rodado.

Este viernes cerca de las 20:30 horas, se produjo un accidente de tránsito fatal entre ruta 40 y calle Coronel Videla de San Carlos, donde Eulogio Guerrero de 58 años, lamentablemente perdió la vida.

En un primer momento, la Policía Vial del Valle de Uco informó que en el hecho intervinieron dos vehículos: un Ford Focus bordo conducido por un joven de 26 años de Tunuyán -a quien se le realizó el test de alcoholemia y le dio 0-, que circulaba por ruta 40 de Sur a Norte y atropelló a Guerrero cuando éste intentaba cruzar la calle. Y otro Ford Focus pero blanco, que circulaba por la misma vía de norte a sur y que, según trascendió en ese momento, piso al hombre que estaba en el piso y luego se dio a la fuga.

Sin embargo, este sábado por la mañana, desde la Jefatura Departamental indicaron a El Cuco Digital que, si bien aún la investigación no está cerrada, tras la realización de pericias en el lugar por parte de Científica y la toma de declaraciones testimoniales, el segundo vehículo -que no es otro Focus sino un Audi A3- no habría tenido participación en el siniestro.

Además, también detallaron que el conductor de ese rodado se presentó ante las autoridades para prestar declaración y echar claridad a la trágica situación.

De esta manera, Eulogio, que vivía en calle Coronel Videla, sólo habría sido embestido por un solo auto, el cual se encuentra secuestrado.