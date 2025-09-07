Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

El hecho ocurrió este sábado.

Este sábado, a las 20:05, fuentes policiales informaron sobre un hecho trágico ocurrido en el departamento de San Carlos, específicamente en Calle El Indio. Un vehículo habría atropellado a un ciclista masculino, provocándole la muerte en el lugar. El conductor se dio a la fuga, dejando al hombre tendido en un zanjón.

La causa fue caratulada como A13 CON C11 (Homicidio Culposo). Hasta el momento, no se cuenta con testigos del hecho ni con datos sobre la dirección de fuga del vehículo involucrado. En el lugar se hizo presente el superior de turno junto al personal policial.

Las autoridades indicaron que se ampliarán los datos y las circunstancias del hecho en las próximas horas.

