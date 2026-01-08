San Carlos: un incendio destruyó dos quinchos ubicados en el fondo de una vivienda

El hecho ocurrió en el Barrio Los Nogales.

Ayer a las 22:50 horas, personal de la Comisaría 18 intervino en un incendio ocurrido en el Barrio Los Nogales, en Pareditas de San Carlos, donde se produjo la destrucción total de dos quinchos en una vivienda.

Foto: Bomberos Voluntarios de San Carlos

El hecho fue alertado mediante un llamado a la línea de emergencias, que informó sobre un foco ígneo detrás de una vivienda. Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a una mujer que manifestó que, tras un corte en el suministro eléctrico, observó llamas provenientes de un quincho ubicado en la parte posterior del domicilio.

Los quinchos, construidos con palos rollizos y techo de paja, fueron consumidos por el fuego. No se registraron personas lesionadas ni daños a viviendas linderas.