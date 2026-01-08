Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 10, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 10, 2026

logo el cuco digital

San Carlos: un incendio destruyó dos quinchos ubicados en el fondo de una vivienda

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió en el Barrio Los Nogales.

Ayer a las 22:50 horas, personal de la Comisaría 18 intervino en un incendio ocurrido en el Barrio Los Nogales, en Pareditas de San Carlos, donde se produjo la destrucción total de dos quinchos en una vivienda.

Foto: Bomberos Voluntarios de San Carlos

El hecho fue alertado mediante un llamado a la línea de emergencias, que informó sobre un foco ígneo detrás de una vivienda. Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a una mujer que manifestó que, tras un corte en el suministro eléctrico, observó llamas provenientes de un quincho ubicado en la parte posterior del domicilio.

Los quinchos, construidos con palos rollizos y techo de paja, fueron consumidos por el fuego. No se registraron personas lesionadas ni daños a viviendas linderas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

San Carlos: regresó a su casa y descubrió el faltante de una suma millonaria

Macarena y Yanet, las dos agentes de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán que salvaron la vida de un bebé

“Bronca y tristeza”: Robaron una camioneta en la puerta de un Hospital y piden ayuda para recuperarla

Un accidente vial entre una moto y una camioneta en Eugenio Bustos, deja el saldo de un herido leve

Juan Elías, un niño de Tupungato que regala sus juguetes para que otros niños celebren el Día de Reyes

Pidieron entrar al baño y le robaron una suma de dinero a un abuelo de 86 años

Familia involucrada en accidente en Ruta 40: una niña de un año fue hospitalizada

San Carlos: un incendio destruyó dos quinchos ubicados en el fondo de una vivienda

Aumentaron los pasajes: estos son los nuevos precios para viajar a Mendoza desde el Valle de Uco

Tupungato: dejó la moto estacionada frente a su casa y se la robaron

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO