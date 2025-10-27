Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 27, 2025

octubre 27, 2025

San Carlos: un menor fue interceptado por dos sujetos que le robaron la bicicleta 

Los progenitores realizaron la denuncia y los efectivos se hicieron presentes en el lugar.

En horas de la noche del sábado, en el interior del barrio Yaucha, dos sujetos de 36 y 26 años, sorprendieron a un adolescente de 16 años, que estaba andando en bicicleta y luego de amenazas le terminaron robando la bicicleta, rodado 29.

Los progenitores realizaron la denuncia y los efectivos se hicieron presentes en el lugar y por el aporte de las características de estas personas, y siguiendo la ruta de escape, a los pocos minutos, se logró la aprehensión de las dos personas. También se pudo ubicar y recuperar el rodado que fue entregado nuevamente a la familia.

Las personas involucradas fueron trasladadas a la Comisaría 18 y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Carlos.

