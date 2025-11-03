San Carlos y el IES de Tupungato firmaron un Convenio Marco que beneficiará a los estudiantes sancarlinos

En la firma del convenio participaron el Intendente Municipal Dr. Alejandro Morillas, el Rector del Instituto José Fulinga y el Director del área de Producción e Industria Gonzalo Appiolaza.

El Municipio de San Carlos y el Instituto de Educación Superior (IES) N°9-009 de Tupungato firmaron un Convenio Marco que beneficiará a los estudiantes sancarlinos.

El acuerdo busca vincular la formación académica con la experiencia laboral, permitiendo que los jóvenes del departamento que cursan carreras en el IES de Tupungato realicen sus Prácticas Profesionales.

Según explicó Gonzalo Appiolaza, la idea central del convenio es permitir que todos los estudiantes de San Carlos que se forman en el instituto de Tupungato, en cualquier carrera, puedan hacer sus prácticas profesionales. Esto no solo será en la Municipalidad, sino que también se buscará vincularlos con empresas privadas del departamento.

La Municipalidad de San Carlos sigue uniendo educación y trabajo para dar más oportunidades a los jóvenes. Así, pueden formarse y crecer en el departamento.