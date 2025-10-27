La Municipalidad de San Carlos y el Programa Provincial de Respuesta al VIH, firmó un convenio dependiente del Ministerio de Salud de Mendoza. El acuerdo busca fortalecer el trabajo conjunto en materia de promoción, prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH en el departamento.

Del acto participaron el Intendente Municipal, Dr. Alejandro Morillas; el Director de Desarrollo Humano y Salud, Dr. Juan Manuel Tagarelli; el Jefe del Programa Provincial de Respuesta al VIH, Dr. Víctor Bittar; la Directora del Hospital Victorino Tagarelli, Dra. Silvina Córdoba, y la Jefa del Área Sanitaria de San Carlos Mónica Valles, junto a autoridades municipales.

Durante su intervención, el Dr. Víctor Bittar destacó la importancia de trabajar en conjunto entre los distintos niveles del Estado “Esta integración entre municipio, hospitales y centros de salud es fundamental. La prevención y promoción de la salud no deben tener fronteras entre lo provincial o lo municipal. Lo más importante es trabajar de manera articulada para fortalecer la respuesta frente al VIH”.

Víctor Bittar también subrayó que este convenio permitirá profundizar las acciones en territorio, ya que el programa provincial aportará insumos para la prevención y la Municipalidad podrá implementarlos directamente en la comunidad. “Los municipios y hospitales regionales son nuestros brazos extendidos en los distintos departamentos. Por eso, desde hace años venimos impulsando la creación de programas municipales que acerquen la salud a los vecinos”, agregó.

Por su parte, el Intendente Alejandro Morillas expresó su agradecimiento al Ministerio de Salud y al equipo municipal por su compromiso constante con la comunidad “Es un orgullo poder contar con este tipo de espacios donde se prioriza la salud y la prevención. Nuestro municipio trabaja todos los días en territorio, con talleres, equipos en escuelas y campañas de concientización. Este convenio refuerza ese trabajo y nos permite seguir acompañando a quienes más lo necesitan”.

Fuente: prensa San Carlos